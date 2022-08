Festivales hasta para canes

Cabanas acoge este fin de semana la segunda edición del “Xiracan”, un festival que tiene como protagonistas a los perros. Si en verano no hay fin de semana que no se acumulen decenas de fiestas y actividades lúdicas para seguidores de todo tipo de música o gastronomía, ahora se suman las dirigidas también al ámbito canino. Concellos como el de Cabanas ya se han apuntado a la moda dog-friendly, gozando desde hace ya tiempo de arenal canino, al igual que en Ares. En Ferrol, la playa para perros, de la que se habla año sí y año también, aún no existe. Y no será por arenales...