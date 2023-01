Feliz día del ticket regalo

Ya no se ven las escenas de codazos y carreras con las que abrían los informativos hace años, pero todavía sigue habiendo fieles a la tradición de las rebajas del 7 de enero. Lo que pasa es que la sociedad cambia, lo que antes era impensable ahora es natural y la mayoría de los que se acercan a una tienda en el primer día de los descuentos ya van ticket en mano con la clara intención de cambiar el recién recibido regalo de Reyes. Que serán Magos, pero adivinos, no. Y se ve que cada vez tienen más despistes con tallas y colores. Los años, que no perdonan. Eso y que se acabó lo de poner buena cara y guardar el enésimo jersey verde en el cajón para nunca más sacarlo. Se hace el trueque por uno rojo y listo. O por un par de camisetas, si nos hacen más apaño. Agradecimiento eterno al inventor del ticket regalo. Lo bueno es que, ya que están en ambiente, muchos aprovechan para echar un ojo a las ofertas y acaban volviendo a casa con un par de bolsas.