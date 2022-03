Feijóo ajusta el calendario

Parece que Feijóo, a estas alturas, ya debe tener las maletas a medio hacer. La intención del todavía presidente gallego era retrasar hasta el verano su salida de Galicia, pero parece que desde Madrid le están apremiando para que no retrase tanto su desembarco, no vaya a ser que por no estar en la capital del reino se vaya a enfriar ese “efecto Feijóo” que, según algunas encuestas, está situando al PP a escasos puntos de los socialistas. Así pues, Feijóo tendrá que partir antes de lo que quisiera. Su única petición es que le dé tiempo a dejar su sucesión en esta tierra bien cerrada.