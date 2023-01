Faltan médicos. Es lo que hay

La conclusión de la reunión que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantuvo con los alcaldes del área Pontevedra O Salnés es que no hay médicos y ante eso poco puede hacer. Remarcó, por supuesto, que trata de revertir la situación pero que al no haber profesionales suficientes siempre habrá un déficit. La respuesta no gustó a los regidores y el mandatario de O Grove afirma que en su pueblo no hay sanidad pública porque están más días sin doctores que con ellos en el centro de salud. Es un tema delicado en el que todos quieren lo mismo, una atención sanitaria de calidad.