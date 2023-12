El Falcon entra en campaña

Que gesto tan feo que el presidente del Gobierno español ignore al de todos los gallegos no invitándole al acto celebrado el sábado en Ferrol. Mono no queda, pero se supone que si Pedro Sánchez viene a nuestra apreciada tierra en un vuelo del Falcon lo hace de manera oficial, no privada, que para eso están otras líneas aéreas. ¿Pero qué es un Falcon? Pues verán son aeronaves que pertenecen al 45 Grupo de Fuerzas Aéreas, cuya principal misión es transportar a autoridades, lo que incluye, además del presidente del Ejecutivo, a miembros de la Casa Real y a integrantes del Gobierno, como ministros. ¿A que mola? Pues bien, lo verán mucho estos días en los medios de comunicación porque no van a parar de hacer aterrizajes en Lavacolla, Alvedro y Peinador, porque en las próximas fechas, con motivo de las elecciones gallegas, las autoridades del Estado vendrán a poner toda la carne en el asador para conseguir que Galicia tenga un modelo de Gobierno muy parecido al de Sánchez, que sea tripartito, o a trocitos, porque ellos dicen para sus adentros que son muy progresistas y que sus rivales son de lo peor, que con ellos, viviremos más.