Expolio arqueológico

Cuando todavía se está pendiente de qué origen tendrán los restos hallados en la calle principal de Ferrol Vello salta a la palestra un expolio de patrimonio que pretendía ponerse a la venta por Internet. En muchas ocasiones en actuaciones particulares salen a la luz objetos “viejos” que pocos piensan que se trate de un hallazgo de interés. Otros, sin embargo, se dedican a hacerse con esos objetos que son patrimonio y no una propiedad particular, e intentar sacar rédito de ello. Tarde o temprano el delito se descubre porque los medios policiales no son, como algunos hallazgos, de la Edad Media.