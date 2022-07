La eterna lucha en las veinte hectáreas

Son luchas que a veces no trascienden. Las informativas. Lleva años la profesión periodística demandando a la Consellería do Medio Rural mejor y más detallada información oficial sobre los incendios forestales. Es un Guadiana estival. Por decisión, la Xunta no informa de incendios con menos de 20 hectáreas calcinadas. Así que es difícil saber el número total de fuegos en la autonomía o conocer con exactitud el alcance de un incendio que no llega a tal magnitud. Ahora, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia vuelve a intentar que mejore el flujo de información institucional. Veremos.