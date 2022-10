Un estudio para ubicar los tubos

Parece obvio, pero solo en una primera lectura, que cuando surge una avería en el agua de la traída, el municipio no tendrá problemas en identificar la tubería. En Meis, el gobierno local se ha encontrado con que no existe material documental en el Ayuntamiento sobre su red de tuberías de abastecimiento. Solo el operario que lleva allí toda la vida conoce estos detalles. Pero claro, al hombre le va llegando el tiempo de jubilarse y la cuestión no es menor: ¿Cómo saber dónde están las tuberías si la única persona que lo sabe lo deja? Un estudio promete ahora documentar toda la red.