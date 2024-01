Estaría bien aclarar el liderazgo

Ahora está el Ayuntamiento, a la vista de sus últimos plenos, enfrascado en temas de movilidad en A Coruña. Algo importante y que afecta muy directamente a todos los ciudadanos locales y también a los que vienen del área a hacer su día a día, a trabajar. También se habla de los radares disuasorios y de los que son sancionadores, de los que pasan la ‘receta’ a los que incumplen con la normativa de tráfico. El liderazgo en María Pita sigue siendo uno de los motivos de mayor debate entre los foros políticos coruñeses, porque los concejales pueden prometer acciones pero no tienen capacidad alguna de decisión sin antes pasar por la ‘cocina’. Es decir, dependen de la decisión de Lage Tuñas, que para eso es el número dos y con poderes de superconcejal. Vamos, el que tiene firma, el control absoluto. La oposición del Partido Popular hace lo que puede pero no muerde y el BNG sigue las directrices políticas que le marca la dirección. O sea, que aunque no les guste van digiriendo lo que los socialistas les ponen por delante. Otros dicen que el liderazgo lo ejerce la alcaldesa.