Aún estamos lejos de la normalidad

Frente a quienes aseguran que esto de la variante Ómicron no es más que un catarro y, para eso, no de los muy fuertes, el conselleiro de Sanidade no solo pide prudencia sino que anuncia que es muy posible que los hospitales comiencen a sufrir por el incremento de ingresados en la segunda quincena de enero, que es cuando se prevé que se produzca el pico de contagios. La cuestión es que Julio García Comesaña no descarta que sea preciso llevar las restricciones en la hostelería y el toque de “no queda” más allá del anunciado 18 de enero. Ya veremos como evoluciona la situación.