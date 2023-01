¿Un español menos?

Vaya por dios, qué disgusto tan grande. Por si no hubiese sido suficiente con perder un residente real en nuestra querida patria, ahora resulta que también vamos a perder un contribuyente. Bueno, un contribuyente a la fuerza y en lo que se le ha podido pillar, porque tenía los dineros bien escondidos por el mundo mundial. Ya ven, como debe ser, dando ejemplo al pueblo llano. Pero siendo todo esto malo, no es lo peor. A saber. Según el convenio suscrito entre España y Emiratos Árabes Unidos, para que una persona física pueda ser residente fiscal en Emiratos deben residir en este país y ser nacional emiratí. ¡“Ser nacional emiratí”! ¡Un rey de España! Ahora solo falta que nos digan que los emiratís no aceptan la doble nacionalidad y tenga que renunciar a la española. Esa sí que sería buena, un rey de España -aunque sea emérito- que no es español. No, si está claro que aquí estamos todos al sol que más calienta y la vergüenza, si la tenemos, la cerramos con llave en una oscura mazmorra.