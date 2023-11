Las dos Españas también se rompen

‘Se rompe España’, llevan diciendo semanas desde una parte del espectro político, pero resulta que esas dos Españas también se rompen. En un lado, unos critican a otros diciendo que no han hecho suficiente para que Pedro Sánchez no repita al frente del Gobierno. Pero resulta que en el otro lado también hay fracturas. El protagonismo de Sumar y la ausencia de ministros de Podemos ha causado sorpresa en los segundos, se ve que no se lo veían venir... El enfado ya se hizo patente durante el traspaso de carteras, pero este fin de semana ha quedado algo más patente. La líder de la formación morada, Ione Belarra, asegura que son ellos la voz de la transformación social en el país y que, pese a aceptar “el golpe” que les han dado los socialistas y Sumar, dejándolos sin una sola silla, pasarán página. Pasar página supone, según explicaba la propia Belarra, que su partido trabajará con “total autonomía política”. Fíjense ustedes, que pensaban que los primeros en independizarse serían los catalanes o los vascos, y resulta que han sido los de Podemos.