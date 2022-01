Esos diputados que no echaremos de menos

Isabel Díaz Ayuso ha abierto una puerta que cientos de políticos preferirían mantener bien cerrada pero que al común de los mortales españoles les interesa cruzar. ¿Son demasiados 136 diputados autonómicos en la Asamblea de Madrid? Respuesta rápida de casi cualquiera al que se le pregunte: sí. Y por extensión, ¿son demasiados 1.200 diputados regionales en el conjunto de España? ¿Y si nos dicen que, de media, cada uno de ellos nos cuesta 333.000 euros al año? La sobrerrepresentación en las cámaras de las comunidades no es un tema nuevo, pero pocas veces se ha abordado en serio. Quizá con el impulso de la presidenta madrileña, que parece dispuesta a reducir en un 33% los escaños de la Asamblea capitalina, la cosa cambie. Y los cientos de representantes de todo el país que no han hecho más que calentar el asiento, por seguir un criterio de selección objetivo, regresen a la vida productiva. O no, pero al menos no seremos nosotros los que les paguemos el sueldo.