Esas cabecitas no las piensan

están claras las intenciones que tienen en Galicia los partidos de izquierda, desbancar al PP del poder de la Xunta de Galicia. Es lícito. Llega Marta Lois de la mano de Yolanda Díaz, que lleva tiempo aupándola mediáticamente con la portavocía de Sumar, para decir a los gallegos que ella ‘obró el milagro’ de unir a Podemos y a Esquerda Unida a la causa. Y se armó. El líder espiritual de Podemos, el eterno Pablo Iglesias, que no acaba de irse de la política, pide a los seguidores morados que, por favor, en las autonómicas de Galicia voten al BNG, que no den ni un céntimo de credibilidad a la ‘Yoli’. Que el voto útil es el partido independentista. Y así estamos. Ione Belarra, la que todavía cree que manda en el partido de las ocurrencias, no sabe donde meterse. Se van de la coalición de Sumar y se pasan al grupo mixto, con el único objetivo de darle bien dada a la Yolanda Díaz por haber ayudado a Pedro Sánchez a echarlas de malas maneras del Gobierno y resulta que ahora sus

correligionarios galaicos van y pactan lo contrario de lo que hacen en Madrid. ¿Se los imaginan gobernando en Galicia? Pues eso, un lío.