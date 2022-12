Entretenerse con los cotilleos

La semana que dejamos atrás ha destacado por el espectáculo vivido, que ha sido desgraciado. Tan lamentable que teniendo el mando de la televisión a mano, mejor cambiar para las memorias del corazón, para evadirse de la desafortunada situación que vive la realidad política y social. Mejor ver series, cantantes, actrices, famosos, pseudofamosos y charlatanes, hablando de sus amoríos, cotilleos, venturas y desventuras. Quién dice que no ve programas del corazón, si cuando se enciende la televisión, no queda más remedio que terminar cambiando de canal. Tal vez es mejor un debate de crítica política que una tarde de cotilleo, aunque no sea tan relajante.