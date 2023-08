Enseña y las redes explotarán...

“Esto es por Rocío. Por Rigoberta. Por Zahara. Por Bebe. Por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. La dignidad de nuestra fragilidad”, explicó Eva Amaral que conmemoró 25 años quitándose el corpiño y actuando con las tetas al aire sobre un escenario. Y, claro, se armó. Enseguida los especialistas de la moralidad de echaron al monte y los políticos, con el fin de no perder la oportunidad de estar ahí, en la cresta de la ola, salieron a decir, como Yolanda Díaz, que Eva “es una referente para las mujeres”. Lo único cierto es que la cantante tuvo más repercusión enseñando las tetas y dicen que esto le empujará en su carrera, a la vista de los ofrecimientos de contratos que está teniendo para actuar próximamente. Antes que ella también enseñó su desnudez famosas como Madonna, etc. El problema es que en este país nos tomamos a la ligera lo de la violencia de género, con 33 mujeres asesinadas en lo que va de año. Y contamos con un Ministerio de Igualdad que se gastó la friolera de 520 millones en clases de perreo, campañas publicitarias precio de caviar y en otros absurdos, menos en destinarse a un pacto real de igualdad. Enseñar los pechos no es una reivindicación. Para nada.