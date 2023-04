Enmascarando una campaña a las generales

Se nota, se siente, la campaña a las municipales ya está en marcha. No de ahora, si no desde hace muchos meses atrás. Pero los principales líderes políticos ya están centrados en la campaña a La Moncloa. Está claro que los resultados globales del 28-M lo van a utilizar como arma arrojadiza, unos porque ganaron y los otros disculparán a los suyos porque para ellos las verdaderas elecciones serán las generales. Así que estamos asistiendo a duelos titánicos entre Feijóo y Sánchez. El expresidente gallego juega con desventaja, ya que no estar en el Congreso de los Diputados le resta protagonismo y busca más el cuerpo a cuerpo con el jefe del Ejecutivo, lo que evita que tenga más ‘altavoz’. El presidente del Gobierno sigue vendiendo su gestión y prometiendo maravillas, aunque Europa no se cansa de advertirle de que hay cositas que no se pueden llevar a cabo porque España cada vez lo tiene más complicado en casi todo.