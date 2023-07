Las encuestas electorales aciertan pero no lo clavan

Los sondeos publicados durante las últimas semanas apuntaban a que la suma del Partido Popular y Vox rozaría la mayoría absoluta si no la conseguían. El bloque de derechas se ha quedado a siete diputados de esa suma, muy por debajo de los 180 que llegaron a pronosticar los sondeos. La caída del Partido Socialista, vaticinada también por los barómetros, no se produjo, y aumentó tanto en votos como en escaños. Uno de los factores principales fue sobreestimar la pérdida de votos socialistas en favor del PP. Los sondeos calculaban que alrededor de un 8% de quienes eligieron a Sánchez en 2019, ahora apoyarían a Feijóo. Una fuga que se daba por hecho en casi todas las encuestas, a excepción del CIS. Pero no se produjo. Al final, la entidad de Tezanos fue la que más se acercó a los resultados finales. Algo sabría él que desconocían los demás. Pero las encuestas es muy raro que acierten, más bien dan una tendencia, en eso han acertado, porque el PP ha sido el ganador, pero el batiburrillo de partidos para gobernar es otra cosa.