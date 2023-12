HUELE a elecciones. Cada vez más. Los movimientos son evidentes. Aún no hemos acabado la semana y ya se ha anunciado el inicio de la segunda F-110, la fábrica digital de bloques, un par de rotondas en Narón, la limpieza de la playa de A Magdalena en Cedeira... Y ahora aparece el máximo responsable de Enagás devolviendo ciertas esperanzas de que As Pontes —Galicia, en realidad– no se quedará desenchufada de la red europea del hidrógeno verde. Que Enagás nos perdone y Bruselas nos dispense, pero estamos tan “afeitos” a que nos tomen el pelo que lo festejaremos cuando la piel del oso esté lista para vender.