Los empleos que quedan vacantes

Al igual que en el pasado se decía que la incorporación de las mujeres al mercado laboral quitaría puestos de trabajo a los hombres, y no sucedió así, los inmigrantes no quitan el trabajo a los nativos. En este caso, la razón tiene que ver con que los extranjeros aceptan empleos que los locales rechazan, sobre todo, por tratarse de puestos poco cualificados para su nivel de formación. Eso tiene que ver con que los sectores que tienen falta de mano de obra se caracterizan por sus condiciones de trabajo poco atractivas, por la alta peligrosidad, bajos salarios… no es el único factor, pero uno de los elementos clave tiene que ver con la calidad de los empleos que se ofertan.