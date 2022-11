Educación para la ciudadanía

francamente, no sabemos qué les enseñarán a los niños de hoy en el colegio. Más aún, no sabemos qué les enseñan en sus casas, que es donde les deben educar para ser personas civilizadas. La noticia de que tres jóvenes habían golpeado y apuñalado a otro –entre 10 y 15 veces, ahí es nada– nos ha puesto los pelos de punta. Y que dos de ellos fuesen menores, ya fue el colmo de la estupefacción. El joven agredido está grave. El suceso no se puede calificar como una gamberrada y mucho menos como una chiquillada. Los agresores, por muy jóvenes que sean, saben perfectamente que cuando se golpea y se apuñala a una persona con saña es muy fácil que se muera. Y la muerte no tiene marcha atrás. Que se lo digan a Samuel Luiz. Aunque los motivos sean distintos, el resultado podría ser el mismo. Papás y mamás, por muy cursi y pasado de moda que parezca, eduquen a sus hijos, aunque no sea en el amor al prójimo, por lo menos sí en el respeto a los demás, a tratarlos como les gustaría que los tratasen a ellos. No parece tan difícil.