Los ecologistas quedaron eclipsados

Pues la manifestación de Santiago de Compostela del domingo la había convocado una organización ecologista que, a la vista del resumen de prensa local, regional, nacional e internacional, no salió ni en una triste reseña y mucho menos en una foto. Sí salieron todos aquellos que quieren formar parte del menú de la próxima Xunta después del 18 de febrero. Allí estaban Podemos, Sumar, PSOE, BNG y otros menos haciéndose hueco y atacando sin escrúpulos a medios de comunicación como Televisión de Galicia y a otros, para recordarles cómo tienen que hacer su trabajo. Es decir, hubo cuentas como la nacionalista que dijeron que la prensa ocultaba este tipo de manifestaciones públicas. Dicen que era en defensa del mar, pero los verdaderos trabajadores del mar, los que salen a los barcos haga frío, calor o tempestades no querían saber nada del tema. No, no se defendía al mar, se unían todos políticamente contra el PP, el rival político. Pero mientras, centenares de personas limpiaban las playas mientras hacían la fiesta en Santiago.