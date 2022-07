Más ecologistas que nadie

los gobernantes no saben que hacer para controlar la producción energética después de embarcarse en las sanciones a Rusia, que dejan a Europa en manos de la ola de calor y del terrible invierno que se avecina. La central de Endesa en As Pontes no se sabe si comenzará a producir de nuevo para paliar los efectos de la crisis y como ella, otras tantas. Sería recomendable tirarse al monte a recoger leña o aprovechar la escasa limpieza de las playas y apañar ramallos para calentarse en invierno. Otras soluciones más cómodas parecen imposibles para este gobierno ambientalista de más.