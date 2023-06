Duras críticas de los aficionados del Depor al consejo

carlos Rosende y Juan Giménez no cotinuarán en la Secretaría Técnica del RC Deportivo, que dirigían y a la que se habían incorporado hace dos años para afrontar la temporada 2021-2022. Así comunicó la entidad blanquiazul el despido de los responsables de configurar las dos últimas temporadas, consideradas ambas como fracasos. Antonio Couceiro, como máximo responsable del Consejo de Administración, está siendo objetivo de duras críticas por parte de los seguidores del conjunto coruñés y le piden que siga buscando responsables dentro del club, incluido el director general David Villasuso. Se comenta que puede que la propiedad decida finalmente buscar otra persona de máxima confianza para encauzar la entidad. Al parecer, se dice, que se formaron dos corrientes de opinión interna y eso motivó puntos de desacuerdo a la hora de que el club mirase hacia Abegondo. Este tema va a traer cola, no están puestas las bases. No se actuó ante el primer fracaso del pasado año y eso se pagó.