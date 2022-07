Más dosis y a la espera del virus

los contagios del coronavirus siguen en aumento, solo la vacunación ha hecho que la incidencia disminuya y no ponga en jaque a la sociedad. Los gobernantes no se aclaran para cuando poner otra dosis contra el virus. Galicia habla de lealtad a Madrid a la hora de establecer un calendario de inoculación. Lo cierto es que el Gobierno no quiere meterse a compras compulsivas de antivirales para después tirarlos por el fregadero. Habrá que esperar a septiembre, cuando comience el cole, para que se decida a no tener una avalancha de muertes entre el colectivo de edad avanzada con las variantes nuevas.