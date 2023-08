Donald Trump y los juicios injustos

Pobrecillo, Donald, que está convencido de que no va a tener un juicio justo. Él, que es todo respeto por la democracia y el sistema electoral. Le acusan de intentar amañar las elecciones presidenciales de 2020 y de estar detrás del asalto al Capitolio. Tendrán valor… No entienden que lo único que ha hecho el bueno de Trump es intervenir cuando los resultados no son los que deben ser. Y unos comicios en los que él no gana está claro que fallan por alguna parte. Por la de los votantes que no eligen la opción correcta, en concreto. Semejante error no puede quedar sin subsanar; por el bien de la nación, por supuesto. Que él es un hombre que se debe a su gente y hace lo que sea por ella. Lo de que eso sea en contra de los de la ideología contraria es un añadido. Y así se lo pagan, con un proceso judicial seguido con lupa y colmillos afilados desde cada rincón del mundo. Si es que es un mártir.