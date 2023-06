El disputado voto de Santa Marta

ortigueira ha puesto la salsa de las elecciones municipales. Tanta, que ha mantenido la tensión de la noche electoral hasta el viernes por la mañana. Eso es una fiesta de la democracia, y no lo del West. La Junta Electoral de Ferrol ha acabado con la intriga dando por nulos los cuatro votos impugnados: dos del PP y dos del PSOE. Valentín Calvín se queda, definitivamente, a una papeleta del sexto concejal. Penabad gana medio metro en el complicado escenario político, aunque no lo tiene sencillo. No se consuela quien no quiere. A Mato no le faltaron 150; finalmente, fueron 149.