El discurso que no ha pronunciado Irene Montero

“Hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él”. “No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos”. Las palabras del discurso de dimisión como presidente del Gobierno de Adolfo Suárez suenan hoy a ciencia ficción. Después de eso hubo una lista de ministros que, tal vez, debieron dimitir y no lo hicieron. Montero es quizás el ejemplo más reciente: Incapaz de reconocer un error, o peor, incapaz de advertirlo siquiera.