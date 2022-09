El discurso cansino de la falta de seguridad

En nuestra ciudad hay problemas de seguridad. No hay vuelta de hoja, ya pueden los políticos locales mirar para otro lado, pero los vecinos no paran de poner el grito en el cielo y reclamar a las autoridades municipales más presencia policial en los barrios. La alcaldesa, insiste, que la cuestión de seguridad ciudadana es cosa de la Delegación del Gobierno, que la Policía Local está para apoyar y dar cobertura. Dice la primera edil que es muy profesional y tiene perfectamente definidos sus cometidos. Nadie lo discute y a los vecinos les importa un bledo que su alcaldesa saque el cepillo del peloteo y elogie al cuerpo municipal, lo que de verdad les importa es que la seguridad ciudadana sea eficaz y en A Coruña no lo es. Prueba de ello es lo que está pasando en varios barrios de nuestra urbe donde el miedo se apodera de familias enteras y para el Gobierno local debería de ser una prioridad para no seguir liderando la lista de inseguridad en Galicia.