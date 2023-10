Discrepancias entre el Gobierno

pedro Sánchez tuvo que meterse debajo de la mesa cuando escuchó a la todavía ministra de Derechos Sociales en funciones y líder de Podemos, Ione Belarra, pidiendo a su socio socialista suspender las relaciones diplomáticas con Israel, sanciones a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, además de reiterar su exigencia de llevarlo ante la Corte Penal Internacional y un embargo de armas a este país. Claro que enseguida tuvo que salir Exteriores diciendo que es una opinión personal de una persona y no del Gobierno español. La líder populista, una de las dirigentes más impresentables de una formación política en auténtica descomposición, echó la lengua a pasear antes de conocer todos los detalles oficiales sobre el salvaje ataque a un centro hospitalario, donde lamentablemente fallecieron centenares de civiles y cuya autoría todavía no está confirmada, aunque los servicios secretos occidentales apuntan a un grave error de precisión de Hamás. En cualquier caso, la prudencia en los socios de Sánchez no parece ser uno de sus fuertes y nuestro país está dando una imagen muy lamentable a nivel internacional por declaraciones desafortunadas en temas relativos tan delicados como los conflictos entre países.