Dimes, diretes y vaya usted a saber

Empezamos por decir que no somos juristas expertos ―por no ser, ni somos juristas― pero las evidencias sí nos resultan evidentes, porque algo de sentidiño vamos teniendo. ¿Que de qué hablamos? Pues de la dichosa ley del “sí es sí”. A ver, el otro día oímos a la señora ministra decir que la ley ha pasado por todas las cribas que tenía que pasar y que nadie le había puesto un “pero”, peeero… en la práctica, la ley es un verdadero fiasco. Ella no tiene la culpa, por supuesto ―porque ella nunca tiene la culpa de nada―, la culpa la tienen los jueces decimonónicos que deciden nuestros destinos, entre los cuales se encuentran ―hombres y mujeres― destacados y conocidos profesionales progresistas de Jueces para la Democracia, a los que no les ha quedado más remedio que efectuar las revisiones favorables a reo. Dudo que lo hayan hecho con agrado, pero la ley hay que cumplirla, y ellos los primeros. Estamos seguros de que si solo fuese cuestión de “interpretación”, estos jueces harían un esfuerzo para interpretar que no se beneficiase a cierta caterva de desalmados demostrados.