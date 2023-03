Si lo dice National Geographic...

National Geographic se labró su prestigio y su imperio como precursora de esa corriente de documentales de sobremesa en los que copulaban todo tipo de especies mientras el abuelo peleaba en el sofá contra la modorra. Luego, a base de apostar por la calidad, se convirtió en el “pata negra” de un periodismo que, por excelente, es de escasa frecuencia. Y ahora descubre que la Semana Santa ferrolana está entre las once (¿Once? Sí, once) más emocionantes de España. No nos sorprende, pero agradecemos la difusión. Por supuesto.