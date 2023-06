Se dice, se cuenta, se comenta que ya hay acuerdo

partimos de la base de que son especulaciones, pero muchas. Nos vamos a referir al próximo Gobierno municipal que, presumiblemente, estará liderado por la alcaldesa en funciones, Inés Rey. Es lo que cuentan ciertos allegados a la líder local, que no quiere compartir poder municipal y que se siente con capacidad para negociar acuerdos puntuales si acaba siendo investida, pero que no habrá nacionalistas en ninguna concejalía. Tiene muy claro Rey que, diga lo que diga su partido, ella tiene ‘vía libre’ para negociar de forma independiente con Francisco Jorquera, que no tiene ninguna prisa y que si el Bloque quiere que gobierne Miguel Lorenzo, como la lista más votada, ya dará explicaciones a los suyos. Pero en los pasillos de María Pita afirman que hay avances para acuerdos puntuales y que el definitivo tardará algún tiempo más en resolverse. La alcaldesa en funciones quiere cumplir con gran parte de sus propuestas. Foto: Palacio municipal de María Pita | aec