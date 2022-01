Un diálogo que debía ser más fluido

Casado ha hecho bueno aquello de Mahoma y la montaña y, al final, ha decidido que lo mejor es coger la mochila e ir en busca de la cumbre. En este caso, la suya es Pedro Sánchez, con quien no se habla desde hace meses, más allá de los duros ataques que nos deparan las sesiones de control al Gobierno. El caso es que el líder del PP ha telefoneado al presidente para ofrecerle el apoyo de su formación en la crisis de Ucrania. No se sabe si en esos 25 minutos de conversación ha habido tiempo para más, pero de entrada, no parece muy edificante que sea noticia que Pablo Casado y Pedro Sánchez hablen.