El día de San Juan en el que nadie va a querer pasear por A Coruña

Aviso a coruñeses y visitantes que tengan intención de disfrutar de la celebración del San Juan en la ciudad. El día 24 no salgan a la calle. Más que nada, para que no se les caiga el alma a los pies al contemplar los contenedores a rebosar de basura que, previsiblemente, nadie va a recoger y las plazas y calles alfombradas de desperdicios que, si nadie lo remedia, tampoco se limpiarán. Es lo que tiene hacer una huelga después de una de las noches de más actividad festiva del año, que se nota. Mejor no pensar en las publicaciones en redes sociales de los turistas que tengan la mala fortuna de coincidir con semejante esperpento. Bonita imagen de la urbe herculina se van a llevar. Ni el peor enemigo diseña una campaña así. Igual toca rezarle al santo para que se produzca el milagro de la reconciliación y se desconvoque la huelga.