Las deudas históricas y el debate de los informes en Vilagarcía

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, abrió la caja de Pandora en Vilagarcía y dejó salir los vientos de la discrepancia política con su crítica al Concello por no entregar un informe decisivo para la ejecución de la nueva EDAR. La respuesta de Ravella no se ha dejado esperar. Asegura que el saneamiento es una deuda histórica que la Xunta tiene con la capital arousana y que ya va acumulando lustros de retraso. Ah!, y sobre el informe subraya que es Costas quien lo tiene que elaborar. A la fiesta de la crítica se sumó el Partido Popular local, quien echa en cara a los gobernantes municipales que no hayan entregado la documentación desde que fue requerida en 2021 y aprovechando la ocasión también mencionan el estudio de movilidad del nuevo centro de salud, algo que ya marea en el Concello.