Una despedida a la altura

Todos los comentarios giran en torno a la despedida de Podemos del Gobierno. Irene Montero e Ione Belarra decidieron salir por la puerta grande de sus respectivos gabinetes. En resumen, escenificaron su marcha de tal manera que esparcieron “estiércol” -según fuentes socialistas- sobre el presidente. “Pedro Sánchez nos ha echado del Gobierno”. Ahí está el titular, las ya exministras pintaron la diana en la frente del titular de la Moncloa. No solo eso, también han puesto en su objetivo a Yolanda Díaz, que finalmente se salió con la suya y Podemos no tendrá representación en el Ejecutivo. Un palo muy gordo, pero mucho. Así que por la mañana salían de sus sillones de poder y por la tarde, tanto Belarra como Montero, decidían empezar la oposición efectiva a Sumar y también al PSOE. Ahora lo llaman “Gobierno de Sánchez”, en clara alusión a que irán a por él en el Congreso de los Diputados, así que el PSOE no solamente tendrá que lidiar con los independentistas y los vascos, si no también con la formación morada que hará oposición.