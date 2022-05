Desgraciadamente la madera impera

El verano o el buen tiempo ocasional trae consigo los incendios. La zona de Ferrol, Eume y Ortegal son las que registran menos incendios, muy pocos o simplemente ocasionales y de extensión pequeña. Los motivos son fáciles de entender dado que son las zonas gallegas donde más eucaliptos están en pie y donde más se replantan. No tendrá carácter científico ni estadístico, pero los lumes son raros por esos pagos. Habrá que pensar que hay una mano negra sobre las especies autóctonas, que no se les ve rentabilidad y son pasto de las llamas cuando no se tiene otra cosa que hacer, ni churrascadas.