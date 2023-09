Desde 1998 se paga por lo mismo varias veces

El problema de la AP-9 es que se trata de una infraestructura clave para Galicia y, por lo tanto, es un servicio del cual miles de gallegos no pueden prescindir y por ello pagan por su uso y disfrute. Ahora bien, en 1998 ya debería estar libre de peaje, pero no sería tal cual la conocemos hoy, seguramente porque el gobierno resultante no la finalizaría. La solución fue dar otra prórroga y tanto socialistas como populares dejaron a la concesionaria manos libres hasta 2048. Si la ampliación de Rande fue una excusa para extender la concesión, no cabe duda que de aquí al final del contrato habrá otras obras que se tendrán que hacer para mantener la infraestructura operativa. Esto quiere decir que los gallegos seguiremos siendo rehenes de la mejora de la explotación: un nuevo carril, otra salida, un viaducto, otro túnel... todo valdrá para ampliar la concesión. Por mucho que se apliquen los grupos será así y los descuentos no serán tales, ni siquiera para los habituales de la infraestructura rodoviaria del noroeste peninsular.