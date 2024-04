Descubriendo un nuevo poder: la dimisión en diferido

Imagínese que usted, hastiado de su trabajo diario, un día reúne a sus compañeros y jefes y les dice: ‘Hasta aquí he llegado, no puedo más, dimito’. Probablemente alguien le consuele; alguien dirá que no pintaba nada y que será buena su marcha; si hacía bien su trabajo, su jefe tratará de convencerlo mientras peina el mercado laboral en busca de su sustituto... Ahora, imagine que, tras su anuncio, parece que sus compañeros han cambiado, su día a día es más llevadero y las cosas parecen irle mejor, así que decide echarse atrás. Es muy probable que sus superiores piensen que se ha quedado ‘tonto’ y le enseñen la puerta, por la misma que estará entrando su sustituto. Querido Xavi, nos tiene que enseñar su nuevo superpoder.