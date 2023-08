El deportivismo no falla y se vuelve a ilusionar

es lo que hay. La propiedad del Real Club Deportivo de La Coruña SAD tiene una suerte bárbara. Todo hay que decirlo, lo mejor que tiene la entidad a estas alturas es su afición y, lo que es más importante, cada vez gente más joven. Los dueños acaban de hacer un reset en toda regla echando a la calle a todos aquellos que tenían un cargo o carguito, desde la parte ejecutiva y también de la deportiva. Hubo un barrido en toda regla y se abrió las ventanas de par en par para que entrase aire fresco. A unos les sorprendió muchísimo, pero en el mundo empresarial para nada es algo nuevo. Si fracasas y tan estrepitosamente como en los últimos años, no era ni medio normal mantener a los protagonistas de ese fracaso. Eso no significa que no hubiera gente válida, solo que no acertaron y eso cuesta millones. Los aficionados son el activo más importante que ahora mismo tiene el Depor.