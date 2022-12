Deportistas de verdad y tipos que juegan al fútbol

“Qué me mirás, bobo; andate, bobo!” le gritaba un Messi amenazante a alguien fuera de cámara durante su entrevista postpartido. El destinatario era el holandés Weghorst, que pretendía darle la mano y pedirle la camiseta al ídolo, el ejemplo... ¡Qué demonios! El tipo vulgar que ya no engaña a casi nadie con esa imagen fabricada de deportista con valores; le salen la soberbia y la chabacanería por las costuras. Hay deportistas y tipos que juegan al fútbol. Y ya no quedan dudas de a qué grupo pertenece el líder de esta Argentina pendenciera que se ríe de los rivales caídos y lo mismo le falta al respeto a los árbitros que a la organización. Que amagará con actuar, pero al final no hará nada, porque esto no va de deporte sino de espectáculo. Y de dinero. Luego Messi y los suyos se preguntarán por qué ya son pocos los que quieren que ganen el Mundial. O les dará igual, mientras sigan vendiendo camisetas. Deportistas y tipos que juegan al fútbol.