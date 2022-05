Denis Suárez da el sí al partido de su vida

El jugador que ya no será del Real Club Celta la temporada que viene, Denis Suárez, ha dado el sí quiero a Nadia Avilés, influencer y diseñadora catalana, con la que se casó el pasado fin de semana en el que, sin duda, es el partido más importante de su vida. No se ha hecho pública la lista de invitados, pero todo indica, salvo sorpresa mayúscula, que Carlos Mouriño, el presidente de la entidad olívica, no se encontraría entre ellos, aunque sí otros estandartes del fútbol como Iago Aspas o Fran Beltrán, que subieron a las redes sociales las fotos que se hicieron con los novios. En fin, que sea para bien y como en los cuentos, que coman perdices. FOTO: Denis Suárez | E.P.