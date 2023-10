Demasiada afición para jugadores que no están a la altura

En serio. Habría equipos de Primera División que les encantaría contar con la afición que tiene el Deportivo y que Riazor, a pesar de estar en una categoría que no le corresponde a la ciudad y a la historia del club, cuenta con más espectadores que muchos equipos de la elite del fútbol español. ¿Pero qué le ocurre al equipo blanquiazul? Muy sencillo, que cuenta con futbolistas que no dan la talla. Vamos, de esos que se cagan por la pata abajo, cuando ven como rugen las gradas del estadio herculino. Ya es una falta absoluta de respeto por parte de los jugadores que al acabar los partidos vayan a aplaudir a solo una parte de la afición, la de maratón. ¿Qué pasa? ¿que el resto de las bancadas no se merecen el respeto de sus tuercebotas? Porque no merecen otro calificativo que ese, piden perdón después del lamentable e infumable partido ante los filiales del eterno rival, el Celta. Pero, ¿cómo puede ser posible? Salir sin motivación y dando pena en una primera parte arrastrándose por el terreno de juego. Riazor es mucho estadio para la poca talla de estos jugadores.