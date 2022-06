La debutante

Empezar con buen pie, eso ha hecho Marta Ortega cuando tomó las riendas de Inditex. Nada menos que un 80% más de beneficio neto en el primer trimestre respecto al año pasado. Y eso que han provisionado parte de las “no ganancias” que les ha supuesto la “put...dita” de Putin. Seguro que muchos agoreros estaban esperando que se esnafrase, porque la envidia es una cualidad que abunda como los piojos, pero la señora les ha dado con un canto en los dientes. No cabe duda de que está donde está por ser quién es –solo faltaría—, pero está demostrando que se ha preparado bien para lo que le tocaba hacer. Mujer, gallega, joven, preparada, trabajadora, capaz, cosmopolita, discreta, etc., etc., etc... Más Martas Ortega y menos agoreros envidiosos, por favorito.