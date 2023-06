Los debates que nos ahorran siempre tienen miga

Normalmente el que plantea un tema de debate lo hace porque sabe que hablar de ello le beneficia. Escuchará lo de reformar la ley electoral para que gobierne la lista más votada... propuesta que nace invariablemente de quien ha sido o tiene previsión de ser la lista más votada. A veces se habla de austeridad. Como mucho del número de ministros. Pero no se habla de lo que cuesta sostener 41 cámaras que no legislan (cada una con sus diputados provinciales), ni un Senado que supuestamente es la cámara territorial, pero cuya hoja de logros y servicios prácticos es más bien escasa. Tampoco se debate sobre el personal eventual ni de si tiene lógica sostener diputados estatales que bajo la disciplina de voto actúan más como bots de un sistema de voto ponderado. ¿A quién beneficiará no hablar de ello?