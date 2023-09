El curioso caso del cadáver sin responsable

Tras dos días de abandono en la cuneta y un partido de ping pong en lo que a competencias se refiere, cabría la posibilidad de que, cual Gila porcino, el propio jabalí atropellado el lunes en una carretera coruñesa acabase llamando a la empresa de recogida para pedir que fuesen a por él. “¿Es el que retira animales? Que me he muerto y estoy aquí esperando a que vengan a buscarme”. Y fueron. Aunque la incertidumbre de saber quién tomó la iniciativa de encargar el servicio sigue ahí. Porque, al parecer, ningún organismo público levantó el teléfono. Así que las posibilidades se reducen a un particular concienciado, algún instituto de investigación o, quizá, alguien que quiera hacer negocio con lo que se pueda aprovechar del cerdo salvaje. Tendremos que estar atentos por si en los próximos días algún restaurante promociona como parte de su menú unas jornadas del jabalí