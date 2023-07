Cuidado con el mar: es traicionero

Llevamos tres sustos en dos días en las playas ferrolanas. Por suerte, ninguno de ellos ha ido más allá del apuro de verse atrapado por un medio que puede parecer inofensivo, pero que no es el natural del ser humano. El miércoles se produjeron dos rescates, uno en A Frouxeira, de un joven de 24 años, y otro en Pantín, de una mujer de 75. Ayer, de nuevo en Pantín, en este caso, una joven británica. No se trata de prejuzgar, pero los gallegos sabemos que del mar no te puedes fiar, algo que quizá muchos foráneos ignoran. Es imprescindible ir con tiento, seas de donde seas.