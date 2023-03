Cuando la Justicia no hace su trabajo

No sabemos si ocurre en otros países, pero aquí es el pan nuestro de cada día. La Justicia no hace bien su trabajo y lo hemos comprobado cuando el juzgado de instrucción número 7 de A Coruña ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa contra once personas por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una rama coruñesa de la denominada operación Pokémon. En un auto del 23 de enero divulgado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tras dos meses de huelga de letrados, la instructora decreta el archivo de esta pieza separada, una de las 33 en que se dividió la Pokémon. Una juez ha decidido imputar a personas por unos supuestos delitos que luego no fueron demostrados y desde el 2011, los presuntos sospechosos de tráfico de influencias han sufrido en sus propias carnes dichas acusaciones, que les acarreó en algunos casos abandonar sus carreras públicas y en otros pasar un auténtico e injusto calvario personal. Eso no es Justicia.