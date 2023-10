Cuando se confunden los roles

la verdad es que es para reírse o llorar. Ahora resulta que Pedro Sánchez pide a su colega Feijóo “contención en su intento de agitar la calle” en su reunión de cara a la investidura. La verdad es que cara no le falta. ¿Se imaginan que todas las leyes desastrosas aprobadas en la pasada legislatura fueran obra de la derecha? Tendríamos las calles llenas de los sindicatos al servicio del actual gobierno en funciones y a todo el funcionariado en pie de guerra. Las feministas con pancartas en contra de los beneficiados de la dichosa ley ‘si es sí’ y otros colectivos bien conocidos. Pero no. En el Partido Popular, por tradición, sus votantes no son precisamente de echarse a la calle a la primera de cambio, pese a ser mayoría según las últimas votaciones. Les falta ese punto de agresividad que tiene la izquierda y sus satélites. Tampoco son de incendiar contenedores y destrozar la propiedad pública, porque son conscientes de que eso al final repercute en el bolsillo de todos. Hacer ruido en las calles no es una cuestión de los ‘populares’. En eso son unos sosos...